Aktuell (29.8.2020/18 Uhr) sind 3.386 Personen am Coronavirus infiziert. Seit Anbeginn der Pandemie wurden somit 26.914 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Fälle aufgeteilt auf die einzelnen Bundesländer



Wien - 1.726 Fälle

Oberösterreich - 444 Fälle

Tirol - 373 Fälle

Niederösterreich - 288 Fälle

Steiermark - 234 Fälle

Salzburg - 166 Fälle

Voralberg - 67 Fälle

Kärnten - 46 Fälle

Burgenland - 42 Fälle

Den ganzen aktiven Fällen stehen wiederum 22.866 Genesene gegenüber.

Aktuell stehen 733 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Dazu befinden sich 144 Infizierte in stationärer Behandlung und 30 in intensivstationärer Behandlung.