Die Pinkafelder NEOS wollen, dass die öffentlichen Gemeinderatssitzungen online mit Livestream im Internet übertragen werden.

PINKAFELD. Die Aufzeichnungen der Gemeinderatssitzungen sollen auf der Website der Gemeinde den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt werden. So kann man sich über die Sitzung informieren, auch wenn man an dem Tag keine Zeit hat. Während ÖVP, Grüne und FPÖ das Anliegen unterstützen, wurde ein entsprechender Antrag der NEOS von der SPÖ Mehrheit im Gemeinderat abgelehnt. „Corona hat die Welt von heute auf morgen gezwungen, neue Wege einzuschlagen in der Art, wie wir miteinander kommunizieren und arbeiten. Alle mussten es lernen. Und alle haben es gelernt. Das war nicht immer einfach. Aber es hat neue Möglichkeiten aufgezeigt. Wir wollen diesen Digitalisierungsschub nützen und den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt ein Angebot machen, dass sie via Live-Stream die Gemeinderatssitzungen von überall aus mitverfolgen können. Das erhöht die Transparenz der Gemeindearbeit. Vor allem aber schafft es neue Möglichkeiten für die Menschen in Pinkafeld, sich zu beteiligen und mitzugestalten. Es steigert das Interesse und kann das Miteinander in der Gemeinde neu beleben“, erklärt Gemeinderat Eduard Posch die Intentionen des NEOS-Antrages und ergänzt: „Wir wollen die Gemeindepolitik in neuen Formen erlebbar machen, aktiv an die Öffentlichkeit bringen und für möglichst große Transparenz bei politischen Entscheidungsprozessen in der Pinkafelder Gemeindepolitik sorgen."

Bürgerbeteiligung in der Stadt

"Leider hat die SPÖ-Mehrheit diese Möglichkeit der Transparenz und Bürgerbeteiligung abgelehnt. Man muss sich fragen, warum die absolute Gemeinderatsmehrheit dies scheut? Wir haben ein anderes Demokratieverständnis. Für uns wäre das neue Online-Angebot ein weiterer Schritt zu einer bürgerfreundlichen Gemeindepolitik. Wir bedanken uns daher bei den anderen Fraktionen für die Unterstützung und hoffen, dass sich eines Tages auch die SPÖ dafür begeistern lässt." so Posch der darauf hinweist, dass sich die NEOS in Pinkafeld weiterhin für mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung in der Stadt einsetzen.

„Der Antrag wurde abgelehnt, weil sowas im Burgenland gesetzlich nicht verankert ist. Für solche Anliegen gibt es eine Interessenvertretung, bei der die Gemeinde dies beantragen könnte. Als einzige Gemeinde ist das ein No-Go", erklärt Bürgermeister Kurt Maczek.