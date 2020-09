Das neue SPÖ-Bezirksbüro in Oberwart wurde eröffnet. Der Umzug optimiert Kundennähe und Erreichbarkeit.

OBERWART. Nach mehreren Wochen der Vorbereitung hat das SPÖ-Bezirksbüro Oberwart mit 1. September seine neuen Räumlichkeiten in der Prinz-Eugen-Straße 4/2a - im hinteren Bereich des neuen Postgebäudes - bezogen. Durch die Zentrumsnähe ist das SPÖ-Bezirksbüro nun auch öffentlich wieder leichter erreichbar. Die neuen Räumlichkeiten umfassen rund 113 m² und wurden offen sowie barrierefrei gestaltet.

Auch der Pensionistenverband Österreich zieht mit ein. Am neuen Standort ist nicht nur die SPÖ, sondern auch der Pensionistenverband ab sofort zu finden. Die technischen und handwerklichen Arbeiten sollten in den nächsten Tagen abgeschlossen sein, so dass mit 7. September 2020 der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden kann.



Keine Eröffnungsfeier

Aufgrund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (COVID -19) wird es vorerst keine offizielle Eröffnungsfeier geben. Diese soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.