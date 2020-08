Bgm. Georg Rosner präsentierte den 1. Transparenzbericht.

OBERWART (ps). "Wir legen Wert auf Transparenz", so Bgm. 2. LT-Präs. Georg Rosner. Deshalb legt die Stadtgemeinde Oberwart einen jährlichen Transparenzbericht auf, der alle relevanten Finanzdaten der Stadtgemeinde über das abgelaufene Kalenderjahr beinhaltet. Gleichzeitig werden alle Ausgaben und Einnahmen über 5.000 Euro im Jahr 2019 samt Förderungen bzw. Subventionen offen gelegt.

"Mit diesem Transparenzbericht kommen wir den rechtlichen Verpflichtungen gem. Gemeindeordnung nicht nur nach, sondern übertreffen die gesetzlichen Vorgaben im Sinne einer - gläsernen Finanzgebahrung - für Oberwart", so Rosner bei der Präsentation der 20-seitigen Broschüre gemeinsam mit Stadtrat Hans Peter Hadek.

Foto: Peter Seper

hochgeladen von Peter Seper

Sparsame Verwaltung

Der Transparenzbericht ist dem Bürgermeister ein besonderes Anliegen: „Seit Beginn meiner Amtszeit ist es für mich sehr wichtig, mit den finanziellen Mitteln der Stadt umsichtig und maßvoll umzugehen. Mein Team und ich legen Wert auf Transparenz und deshalb ist es nur logisch, offen zu zeigen, wofür Steuern und Einnahmen verwendet wurden. Im Sinne einer effizienten und sparsamen Verwaltung haben wir immer darauf Bedacht genommen, notwendige Investitionen,

geplante Vorhaben und bestes Bürgerservice und Bürgerinformation zu garantieren.“

Wirtschaftsmotor

Im Transparenzbericht 2019 werden alle wichtigen Kennzahlen interessant und leicht verständlich dargestellt. Außerdem sind informative Grafiken abgebildet und es gibt eine Zeitleiste mit den wichtigsten Beschlüssen im Gemeinderat. Weiters ist eine Aufstellung der Subventionen und Förderungen 2019 enthalten. Anhand der Aufstellung der Ausgaben über 5.000 Euro wird auch deutlich, dass die Stadt ein wichtiger Wirtschaftsmotor für die Region ist, so Rosner: „Ein Großteil der Vergaben erfolgt an Unternehmen der Stadt bzw. Region. Das ist ein beachtlicher Beitrag zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes und der Arbeitsplätze.

Foto: Peter Seper

hochgeladen von Peter Seper

72 Vereine werden unterstützt

“Die Stadtgemeinde übernimmt auch eine wichtige Rolle bei der finanziellen Unterstützung der 72 Vereine und Institutionen. Damit werden Gruppen und Projekte im Bereich Bildung, Kultur, Soziales und Gesundheit (Sport, Jugend, Senioren) gefördert und in weiterer Folge wird damit das vielfältige Stadt- und Dorfleben in Oberwart und St. Martin/Wart gesichert", so Stadtrat Hans Peter Hadek. Die finanzielle Situation der Stadt ist eine gute – diese positive Entwicklung der vergangenen Jahre wird in einer Grafik anschaulich dargestellt. Wie schon bei den Rechnungsabschlüssen 2018 und 2019 bekannt gegeben wurde, erfolgte ein Schuldenabbau und viele Infrastrukturprojekte wurden ohne Fremdfinanzierung umgesetzt.