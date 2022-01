Aktuell liegen 15 Gemeinden im Bezirk Oberwart über 80 Prozent Durchimpfungsrate. Jabing ist nach wie vor die Nummer 1 im Bezirk.

BEZIRK OBERWART. Der Bezirk Oberwart liegt in der Durchimpfungsrate aller Bezirke Österreichs im Spitzenfeld. Mit 78,17 Prozent (Stand 29.1.2022/10 Uhr)* befindet sich der Bezirk derzeit auf Platz 10. Bei den Gemeinden ist Jabing im Bezirk Oberwart die Gemeinde mit der höchsten Durchimpfungsrate mit 83,95 Prozent (Stand: 29.1.2022/10 Uhr)* und das bedeutet österreichweit Platz 21.

Derzeit haben im Bezirk 15 Gemeinden eine Durchimpfungsrate von mehr als 80 Prozent. Diese profitieren damit jedenfalls von der Impfprämie, die die Bundesregierung nunmehr beschlossen hat. Diese Gemeinden sind neben Jabing, Deutsch Schützen-Eisenberg, Mischendorf, Unterkohlstätten, Markt Neuhodis, Rotenturm, Bernstein, Mariasdorf, Badersdorf, Bad Tatzmannsdorf, Badersdorf, Hannersdorf, Großpetersdorf, Kohfidisch und Weiden bei Rechnitz. Alle 32 Gemeinden im Bezirk haben mittlerweile zumindest mehr als 70 Prozent Durchimpfungsrate.

Bgm. Günter Valika freut sich über die hohe Impfquote in seiner Gemeinde.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

Impfprämie für Gemeinden

Die Bundesregierung gewährt eine Impfprämie für Gemeinden, in denen die Impfquote bei über 80 Prozent liegt. Diese Prämie folgt einem Dreistufensystem:

Bei Überschreiten von 80 Prozent gibt es pro Hauptwohnsitz rund 10 Euro für die Gemeinde.

Bei Überschreiten von 85 Prozent gibt es pro Hauptwohnsitz weitere rund 20 Euro für die Gemeinde.

Bei Überschreiten von 90 Prozent erhält die Gemeinde weitere rund 40 Euro pro Hauptwohnsitz

Somit kann eine Gemeinde pro Hauptwohnsitz bis zu 70 Euro aus dem Prämientopf lukrieren.

Für die Berechnung der Impfquote wird die Bevölkerung über fünf Jahren mit aktivem Impfzertifikat herangezogen.

Bgm. Franz Wachter sieht einen Grund für die hohe Impfbeteiligung bei der Aufklärungsarbeit der Gemeindeärzte.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

Freude über Unterstützung

"Ich freue mich über die hohe Beteiligung in der Bevölkerung. Mit dem zweiten Impftag am 1. Feber werden wir sicher die Impfrate weiter steigern können. Ziel ist sicher, dass wir mehr als 85 Prozent erreichen. Dadurch profitieren wir auch von der Gemeindeimpfprämie der Bundesregierung. Aktuell bekommen wir etwa 11.000 Euro, bei 85 Prozent ist es das Doppelte. Mit den zusätzlichen Mitteln wollen wir dann auch die verschiedenen Vereine wie Jugend, Feuerwehr, Sportverein, Pensionisten und Senioren, sowie die Kinder unterstützen", so Bgm. Günter Valika aus Jabing.

"Die hohe Impfquote von über 83 Prozent führe ich auch auf die hervorragende Aufklärungsarbeit unseres Ärzteteams mit Ruth Moser-Mayer und ihrem Vater Heinz Moser. Sie haben auch als Impfärzte agiert und einen Impftag erfolgreich umgesetzt. Es gibt aber auch bei uns noch etwas Luft nach oben. Wir werden die Bevölkerung weiter informieren. Mit den rund 12.000 Euro aus dem Prämientopf werden wir sinnvoll investieren, damit es jedem in der Gemeinde zugute kommt", betont Bgm. Franz Wachter (Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg)

"Es ist natürlich schön, dass unsere Bemühungen in der Gemeinde so gut angenommen werden. Wir haben schon mit der Teststation viel investiert. Auch unsere Impftage kamen gut an. Die finanziellen Zuwendungen werden wir in den Ortsteilen nach der Kopfquote investieren. Wir planen heuer Sanierung der Hochbehälter und von Straßen", sagt Bgm. Christian Pinzker aus Unterkohlstätten.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

Gemeinden im Bezirk Oberwart (Platzierungen - Top 200)*



20. Jabing (83,95 Prozent)

(83,95 Prozent) 27. Deutsch Schützen-Eisenberg (83,84 Prozent)

(83,84 Prozent) 32. Mischendorf (83,56 Prozent)

(83,56 Prozent) 48. Unterkohlstätten (83,03 Prozent)

(83,03 Prozent) 52. Markt Neuhodis (82,70 Prozent)

(82,70 Prozent) 53. Rotenturm an der Pinka (82,69 Prozent)

(82,69 Prozent) 63. Rechnitz (82,19 Prozent)

(82,19 Prozent) 79. Bernstein (81,91 Prozent)

(81,91 Prozent) 116. Mariasdorf (80,95 Prozent)

141. Bad Tatzmannsdorf (80,69 Prozent)

148. Badersdorf (80,56 Prozent)

149. Weiden bei Rechnitz (80,26 Prozent)

155. Kohfidisch (80,18 Prozent)

157. Hannersdorf (80,16 Prozent)

160. Großpetersdorf (80,11 Prozent)

Weitere Gemeinden im Bezirk Oberwart: Schandorf (78,79 Prozent), Stadtschlaining (78,79 Prozent), Oberdorf im Burgenland (77,43 Prozent), Riedlingsdorf (77,29 Prozent), Oberschützen (76,22 Prozent), Pinkafeld (76,40 Prozent), Markt Allhau (75,92 Prozent), Wolfau (75,75 Prozent), Litzelsdorf (75,73 Prozent), Unterwart (75,39 Prozent), Oberwart (75,33 Prozent), Loipersdorf-Kitzladen (75,09 Prozent), Grafenschachen (75,02 Prozent), Wiesfleck (74,94 Prozent), Kemeten (74,72 Prozent), Schachendorf (73,49 Prozent), Neustift an der Lafnitz (70,40 Prozent)

Alle Gemeinden im Überblick

Bezirk Oberwart mit fast 78 Prozent Durchimpfungsrate