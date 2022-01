"Omikron hält die Welt in Atem!" In Anlehnung an einen alten "Batman"-Streifen lässt sich die momentane Situation ganz guit zusammenfassen. Denn das Virus in seinem neuen Mantel wütet am gesamten Globus. Die Länder agieren dabei aber unterschiedlich.

In Österreich wird das Leben ziemlich eingeschränkt, was vor allem bei Veranstaltungen sichtbar ist. Nun gibt es zum zweiten Mal keine Baumesse, die ein immens wichtiger Kommunikationsfaktor für die Baubranche bedeutet. Ebenso sieht es für die Ballsaison auch 2022 sehr düster aus. Dabei spielen diese Veranstaltungen eine zentrale Rolle im gesellschaftlichen Leben, die gleichsam auch finanziell ein bedeutender Faktor für Vereine und Organisationen darstellen. Speziell für die Maturanten ist ihr Ball ein einzigartiges Ereignis, das fast immer unvergesslich bleibt.

Dennoch heißt es weiterhin durchhalten und einschränken, um gemeinsam dem Virus die Stirn zu bieten. Nach wie vor haben aber so manche, diesen gemeinsamen Weg noch nicht gefunden und machen ihr "Halligalli" auf der Straße - der "Freiheit" vieler anderer zum Trotz.