Die Infiziertenzahlen steigen täglich wieder an, der Kanzler appelliert um Vorsicht.

Wenn man sich an die einfachen Corona-Regeln halte dann würde man den zweiten Lockdown verhindern. Denn sieht man sich alles auf eine regionale Basis an so sieht man das sich alles erst sehr, sehr langsam erholt. Manche Firmen sind sogar durch das Coronavirus und den Folgen des ersten Shutdowns bereits zu Grunde gegangen, andere Firmen wiederum würden einen zweiten Shutdown nicht mehr standhalten. Eines ist jedoch klar - die Wirtschaft kann sich erholen, ein toter Mensch, welcher wegen den Folgen von dem Virus gestorben ist, kann sich nicht erholen da dieser zu diesem Zeitpunkt ja bereits verstorben ist - egal ob nur als "Coronafall" für die Statistik markiert oder aufgrund von Vorerkrankungen in Kombination mit dem Virus.

Die Ausgangslage stellt sich dabei aber anders dar als noch zu Beginn der Pandemie. Mit dem Lockdown im März wurde österreichweit quasi über Nacht das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben lahmgelegt. Das wäre bei einer zweiten Welle zwar erneut möglich. Der Schritt würde rechtlich nun aber unter einer besonders strengen Prüfung stehen.

War im März nämlich noch vieles über das Coronavirus unbekannt, so gibt es nun mittlerweile knapp 40.000 wissenschaftliche Publikationen zu Covid-19.