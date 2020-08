Gemeinde Unterkohlstätten lud zu Empfang für Neo-Landesrat Leonhard Schneemann.

UNTERKOHLSTÄTTEN. Am 13. August wurde Leonhard Schneemann zum neuen Landesrat für Wirtschaft und Soziales angelobt. Dem ehemaligen Bürgermeister der Gemeinde Unterkohlstätten wurde nun am Sonntag, 23. August, ein würdiger Empfang bereitet. Viele Freunde, politische Weggefährten und Gemeindebürger - an der Spitze Bgm. Christian Pinzker und Vizebgm. Martin Pinczker - gratulierten ihm und wünschten ihm viel Erfolg für seine neuen Aufgaben. Für musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein Edelserpentin Bernstein.