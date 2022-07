Gerald Rohr geht erneut für die Volkspartei Stadtschlaining ins Rennen um den Bürgermeistersessel. Er erhielt beim Gemeindeparteitag 100 Prozent Zustimmung.



STADTSCHLAINING. „Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen! Es ist eine große Ehre für mich, erneut in meiner Heimatgemeinde als Spitzenkandidat der Volkspartei Stadtschlaining bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 2. Oktober antreten zu dürfen“, so Rohr. Auch das Team rund um den wiederbestätigten Obmann Gerald Rohr wurde einstimmig für die kommende Periode bestellt.

"Wollen mitgestalten"

„Unser Ziel für die Wahl ist klar: Wir wollen mitgestalten! Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die SPÖ unter Bürgermeister Szelinger zu oft Probleme beiseite schiebt, dringend notwendige Investitionen und Projekte vergisst und untätig bleibt. Es braucht einen Gegenpart im Stadtamt, der alle Ortsteile, Vereine und unsere Gemeinschaft in der Gemeinde im Blick hat! Jemanden der auch jederzeit erreichbar ist und gerne für unsere Gemeinde unterwegs ist. Ich werde gemeinsam mit meinem Team die kommenden Monate dafür nutzen, um mit persönlichen Gesprächen unsere Ideen zu präsentieren“, bekräftigt Gerald Rohr.

SPÖ-Mehrheit

Bei der letzten Gemeinderatswahl 2017 erreichte die ÖVP 6 Mandate. Die SPÖ unter Bürgermeister Markus Szelinger stellt mit 15 Mandaten die Mehrheit im Gemeinderat.