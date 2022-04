LA Christian Dax sieht große Versäumnisse in der Gemeinde Litzelsdorf. Neo-Bürgermeister Jürgen Resch will die Rechnungshofempfehlungen umsetzen.

LITZELSDORF. Der Bericht des Landesrechnungshofes deckt laut SPÖ-Rechnungshofsprecher LA Christian Dax ein "Finanzchaos in Gemeinde Litzelsdorf auf". Der Landesrechnungshof hat in seinem jüngsten Prüfbericht einige Fehler in der Gemeindegebarung von 2017 bis 2019 aufgedeckt.

BLRH-Direktor Andreas Mihalits sieht aufgrund dessen "dringenden Handlungsbedarf" bezüglich einer ordnungsgemäßen Buchhaltung und Mehrfachfunktionen handelnder Personen, um "die Sicherstellung wirksamer Kontrollmechanismen zu gewährleisten". So gab es in den Jahren 2017 bis 2019 offene Zahlungsverpflichtungen, die allerdings nicht ausgewiesen wurden, somit die Rechnungsabschlüsse mangelhaft waren. Die offenen Rechnungen wurden erst 2020 durch einen Kredit beglichen.

Dax ortet "Finanzchaos"

„Die finanzielle Situation der Gemeinde ist viel dramatischer als angenommen. Schulden in der Höhe von rund 100.000 Euro wurden über Jahre gar nicht im Gebarungshaushalt ausgewiesen. Somit hatten die Rechnungsabschlüsse der Gemeinde überhaupt keine Aussagekraft“, erläutert Dax.

LA Christian Dax kritisiert nach Veröffentlichung des Prüfberichts zur Gemeinde Litzelsdorf die ÖVP heftig.

"Laut dem Bericht des Landesrechnungshofs widerspricht diese Vorgangsweise nicht nur den gesetzlichen Bestimmungen, sondern verhinderte zudem auch eine Kontrolle durch den Gemeinderat oder die Gemeindeaufsicht. Vor diesem Hintergrund erscheint der kürzlich erfolgte Bürgermeisterwechsel in Litzelsdorf in einem ganz anderen Licht, denn hier stehen nun ernsthafte Vorwürfe im Raum. Die ÖVP ist gefordert Ordnung in dieses Finanzchaos zu bringen - sowohl Parteichef Sagartz als auch Bezirksobmann Rosner stehen hier in der Pflicht", so Dax.

ÖVP will Empfehlungen folgen

Neo-Bürgermeister Jürgen Resch nimmt den Bericht ernst und will die Empfehlungen entsprechend umsetzten: „Wie bei jedem Bericht hat der Rechnungshof auch für die Gemeinde Litzelsdorf konkrete Empfehlungen abgegeben. Wir werden bereits in der morgigen Sitzung des Gemeinderates, bei der auch der Direktor des Burgenländischen Landes-Rechnungshofes anwesend sein wird, darüber beraten. Mein Ziel ist es, etwaige offene Empfehlungen schnellstmöglich umzusetzen. Wir wollen dabei eng mit dem Landes-Rechnungshof zusammenarbeiten!“

Neo-Bürgermeister Jürgen Resch will die Empfehlungen rasch umsetzen.

Einige der Kritikpunkte wurden bereits behoben bzw. in Angriff genommen, wie die Gemeindevertretung in einer Stellungnahme an den Rechnungshof festhielt. Die kommende Gemeinderatssitzung ist für den 7. April anberaumt. "Warum die SPÖ das Thema derart hochschaukelt, bevor im Gemeinderat darüber diskutiert wird, ist zu hinterfragen", meint ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Stefan Zlatarits.

