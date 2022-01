Mit fast 42 Jahren Amtszeit ist Georg Bantel, Bürgermeister von Möggers, der längst amtierende Bürgermeister Österreichs. Auf Platz 10 Bgm. Johann Kremnitzer aus Neustift an der Lafnitz.

NEUSTIFT/LAFNITZ. Der Österreichische Gemeindebund erhob die Daten aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister österreichweit. Mit fast 42 Jahren Amtszeit ist Georg Bantel, Bürgermeister von Möggers in Vorarlberg, der längst amtierende Bürgermeister Österreichs.

Der Vorarlberger Georg Bantel, der 1980 mit 24 Jahren zum ersten Mal gewählt wurde, war damals der jüngste Bürgermeister Österreichs. Bantel wird im Juli 2022 nach 42 Jahren das Bürgermeisteramt übergeben.

Kremnitzer seit fast 32 Jahren



Auf Platz zehn österreichweit mit bereits 31 Jahren Amtszeit reiht sich der Bgm. Johann Kremnitzer (Neustift an der Lafnitz) ein. Er ist damit im Burgenland die Nummer 1. Er kam im April 1990 ins Amt.

Ihm folgen im Burgenland Johann Fellinger aus Zillingtal (seit 1991 im Amt) und Matthias Weghofer aus Wiesen (ebenfalls 1991). Bald ihr 30er Jubiläum feiern können die Bürgermeister Leo Radakovits aus Güttenbach und Johann Balogh aus Nikitisch, sie wurden 1992 Bürgermeister in ihren Gemeinden. Österreichweit jüngster Bürgermeister im Amt war 2017 übrigens Fabio Halb aus Mühlgraben, er war damals 20 Jahre alt. Halb ist seit Ende 2017 auch GVV Vorstandsmitglied. Friederike Reismüller aus Forchtenstein, im Amt seit 1997, ist die längst amtierende Bürgermeisterin des Landes. Auch sie ist seit langem im GVV in führender Funktion dabei.