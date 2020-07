Aktuelle Zahlen zum Virus



Aktuell sind in Österreich 1.609 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 577 davon in Wien!

21.002 Menschen sind seit Anbeginn der Pandemie positiv auf das Virus getestet worden.

718 Todesfälle sind in Verbindung mit dem Coronavirus.

18.628 haben sich von den Folgen von COVID-19 wieder erholt.

Aus einer aktuellen Umfrage



In der letzten Woche gab es 6 von 7 Tage Infektionszahlen im dreistelligen Bereich. Daraufhin wurde für die Heutezeitung eine Umfrage gestartet. Bei 510 Befragten haben 55 Prozent Angst vor einem zweiten Lockdown. 37% hingegen machen sich keine Sorgen.

Bei bis zu 30 Jährigen haben 51% die Sorge das es im Herbst Ausgangsbeschränkungen geben wird. Bei den 30-60 Jährigen sind es drei Prozent mehr - also 54% und bei den Befragten die ein Alter von 60+ aufwiesen gibt es die Sorge bei 58%.