ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner besuchte den "Sauladen" von Hans Unger und die Stadtgemeinde Oberwart.

OBERSCHÜTZEN/OBERWART. ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner besuchte gemeinsam mit Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas den Sauladen von Bürgermeister Hans Unger in Oberschützen.

Tierwohl, die Regionalität und die Qualität des Fleisches liegen Hans Unger und der gesamten Familie ganz besonders am Herzen. „Ein Besuch im Sauladen lohnt sich“, sagen Sachslehner und Fazekas und betonen: „Regionale und gleichzeitig biologische Produkte sind eine großartige Kombination. Wir gratulieren der Familie Unger zu diesem Vorzeigebetrieb.“

Besuch im Rathaus Oberwart

Der erste offizielle Burgenlandtag führte die neue Generalsekretärin der Volkspartei auch nach Oberwart zu Bürgermeister Georg Rosner. Gemeinsam mit Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas wurde über die zahlreichen Investitionen der Stadt gesprochen.

Vieles davon wurde auch mit Mitteln der Bundesregierung umgesetzt. So konnte die Stadt Oberwart über 800.000 Euro aus dem Kommunalen Investitionspaket des Bundes abrufen.

Gespräche in Pinkafeld

In Zuge ihrer Burgenlandtour besuchten Fazekas und Sachslehner auch Pinkafeld. Neben einem Besuch des landwirtschaftlichen Betriebes von Familie Luif stand auch ein Austausch mit der Fraktion der Volkspartei Pinkafeld am Programm. Es wurden Bundes- und Landespolitische Themen besprochen, sowie die Arbeit in der Gemeinde. Die Fraktion hatte auch die Gelegenheit ihre Anliegen an die Landes- und Bundespartei mitzugeben.