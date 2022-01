Zwei Bürgermeisterinnen gab es nach der Wahl 2017 im Bezirk Oberwart.

BEZIRK OBERWART. Die Gemeinderatswahlen im Burgenland finden im Herbst 2022 statt. Die ersten Weichen für diese wurden in einigen Gemeinden bereits gestellt. So gibt es beispielsweise bei einigen Parteien bereits erste Spitzenkandidaten oder auch schon einen Bürgermeisterwechsel.

In den kommenden Wochen werden die RegionalMedien Burgenland sukzessive über Neuigkeiten rund um die Gemeinderatswahl im Bezirk Oberwart berichten. Zu Beginn steht ein kurzer Rückblick auf die Wahl vor fünf Jahren und den Ergebnissen in den 32 Gemeinden.

Mehr ÖVP-Bürgermeister

Die Bürgermeister stellen im Bezirk Oberwart nur SPÖ und ÖVP. Dabei hat die ÖVP mit mit 17 Bürgermeistern gegenüber der SPÖ mit 15 die Nase vorne. Es gab 2017 drei Stichwahlen um die höchste Funktion in der Gemeinde. Dabei setzte sich Gert Polster gegen Barbara Baldasti (Bad Tatzmannsdorf), Gerhard Klepits gegen Roland Gabriel (Hannersdorf) und Thomas Böhm gegen Jürgen Zimara (Loipersdorf-Kitzladen) durch.

In Oberwart vermochte Georg Rosner für die ÖVP die Mehrheit im Gemeinderat zu holen und trotz fünf Kandidaten die Mehrheit als Bürgermeister im ersten Wahlgang zu erreichen. Die höchste Zustimmung in der Wählerschaft erhielt 2017 Daniel Ziniel (Badersdorf) mit 85,65 Prozent.

Mehr SPÖ-Gemeinderäte

Bei den Gemeinderäten hingegen liegt die SPÖ im Bezirk Oberwart vorne. 2017 erhielt die SPÖ 276 Gemeinderäte (45,47 Prozent), die ÖVP 257 (41,47 Prozent). Die FPÖ hatte 37 Gemeinderäte (8,5 Prozent), die Grünen 5 (1,72 Prozent), die NEOS 1 Gemeinderat (0,65 Prozent). Verschiedene Bürgerlisten erreichten 12 Mandatare (2,20 Prozent).

In 15 Gemeinden ist die SPÖ stimmenstärkste Partei, in 13 Gemeinden ist es die ÖVP. In vier Gemeinden (Bad Tatzmannsdorf, Hannersdorf, Kohfidisch, Loipersdorf-Kitzladen) liegen SPÖ und ÖVP im Gemeinderat gleichstark auf Platz 1.

Die Bürgermeister (Wahl 2017)



Bad Tatzmannsdorf: Gert Polster (SPÖ)

Badersdorf: Daniel Ziniel (ÖVP)

Bernstein: Renate Habetler (SPÖ)

Dt. Schützen-Eisenberg: Franz Wachter (ÖVP)

Grafenschachen: Richard Loidl (SPÖ)*

Großpetersdorf: Wolfgang Tauss (SPÖ)

Hannersdorf: Gerhard Klepits (ÖVP)

Jabing: Günter Valika (SPÖ)

Kemeten: Wolfgang Koller (SPÖ)

Kohfidisch: Norbert Sulyok (ÖVP)

Litzelsdorf: Peter Fassl (ÖVP)

Loipersdorf-Kitzladen: Thomas Böhm (ÖVP)

Mariasdorf: Reinhard Berger (SPÖ)

Markt Allhau: Hermann Pferschy (ÖVP)

Markt Neuhodis: Joachim Radics (ÖVP)

Mischendorf: Martin Csebits (ÖVP)

Neustift/Lafnitz: Johann Kremnitzer (SPÖ)

Oberdorf: Wolfgang Brunner (ÖVP)

Oberschützen: Hans Unger (ÖVP)

Oberwart: Georg Rosner (ÖVP)

Pinkafeld: Kurt Maczek (SPÖ)

Rechnitz: Martin Kramelhofer (SPÖ)

Riedlingsdorf: Wilfried Bruckner (SPÖ)

Rotenturm: Manfred Wagner (SPÖ)

Schachendorf: Stefan Takacs (ÖVP)*

Schandorf: Werner Gabriel (SPÖ)

Stadtschlaining: Markus Szelinger (SPÖ)

Unterkohlstätten: Christian Pinzker (SPÖ)

Unterwart: Klara Liszt (ÖVP)

Weiden b. Rechnitz: Wilhelm Müller (ÖVP)

Wiesfleck: Christoph Krutzler (ÖVP)

Wolfau: Walter Pfeiffer (ÖVP)

*verstorben

Die Gemeinderatsmandate (Wahl 2017)



Bad Tatzmannsdorf: SPÖ 7, ÖVP 7, PFFPÖ 3, JETZT 2

Badersdorf: ÖVP 9, SPÖ 2

Bernstein: SPÖ 14, ÖVP 6, FPÖ 3

Dt. Schützen-Eisenberg: ÖVP 13, FPÖ 3, SPÖ 2

Grafenschachen: SPÖ 15, ÖVP 4

Großpetersdorf: SPÖ 13, ÖVP 10, FPÖ 1, Grüne 1

Hannersdorf: ÖVP 6, SPÖ 6, BHW 3

Jabing: SPÖ 8, PROJA 5

Kemeten: SPÖ 13, ÖVP 4, FPÖ 2

Kohfidisch: ÖVP 9, SPÖ 9, FPÖ 1

Litzelsdorf: ÖVP 12, SPÖ 5, FPÖ 1, Grüne 1

Loipersdorf-Kitzladen: ÖVP 8, SPÖ 8, FPÖ 3

Mariasdorf: SPÖ 11, ÖVP 5, FPÖ 3

Markt Allhau: ÖVP 11, SPÖU 7, LAG 3

Markt Neuhodis: SPÖ 8, ÖVP 7

Mischendorf: ÖVP 11, SPÖ 10

Neustift/Lafnitz: SPÖ 9, ÖVP 4

Oberdorf: ÖVP 8, SPÖ 6, LOB 1

Oberschützen: ÖVP 15, SPÖ LU 5, FPÖ 2, Grüne 1

Oberwart: ÖVP 13, SPÖ 8, FPÖ 3, Grüne 1

Pinkafeld: SPÖ 14, ÖVP 7, FPÖ 2, Grüne 1, NEOS 1

Rechnitz: SPÖ 14, ÖVP 6, FPÖ 3

Riedlingsdorf: SPÖ 11, ÖVP 5, ZLR 2, FPÖ 1

Rotenturm: SPÖ 13, ÖVP 6

Schachendorf: ÖVP 11, SPÖ 4

Schandorf: SPÖ 6, ÖVP 5

Stadtschlaining: SPÖ 15, ÖVP 6

Unterkohlstätten: SPÖ 11, ÖVP 8

Unterwart: ÖVP 9, SPÖ 6

Weiden b. Rechnitz: ÖVP 10, SPÖ 4, BLW 1

Wiesfleck: ÖVP 8, SPÖ 6, FPÖ 1

Wolfau: ÖVP 9, SPÖ 6, FPÖ 4

Gemeinderatswahlen 2017 - Ergebnis Bezirk Oberwart