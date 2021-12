Rechte bedingen auch Pflichten und das wiederum Verantwortung. Viele sehen momentan jedoch nur ihre Rechte und pochen auf ihre "Freiheit".

Dabei vergessen sie, dass diese Freiheit auch Konsequenzen hat und Regeln braucht, denn eine Gesellschaft ohne Regeln bedeutet Anarchie. Und eine solche widerstrebt wohl jedem.

Es gibt in vielen Bereichen Verpflichtungen und somit eine "Beschneidung" der "persönlichen Freiheit". Letztlich entscheidet auch hier jeder selbst, ob er den Vorgaben folgt oder diesen zuwiderhandelt und entsprechende Konsequenzen in Kauf nimmt. Gleiches gilt für die Impfpflicht. Dabei hat jeder mit Pro und Kontra die Frage zu beantworten, stehen reine persönliche Befindlichkeiten über dem Wohl anderer? Letztlich geht es auch um die Solidarität und Verantwortung in einer Gesellschaft, die eine solche übernimmt und selbst Skeptiker bzw. Kritiker auffängt. Das beweisen u.a. Ärzte, Schwestern und Pfleger, die täglich um das Leben von Patienten kämpfen.