Kurz: "Es gibt Licht am Ende des Tunnels"



Die Krise werde schneller bewältigt werden, als manche Forscher anfangs vermuteten. 2021 werde "das Jahr des Comebacks".

"Situation kann sich zuspitzen"



Im Herbst sei aber noch Vorsicht geboten, so der Kanzler. "Es kommen der Schulbeginn und auch die kältere Jahreszeit. Viele Aktivitäten verlagern sich wieder von draußen nach drinnen. Dazu kommt noch die alljährliche Grippewelle, die zusätzlich zur Corona-Pandemie unser Gesundheitssystem belastet und auch zu falschen Corona-Verdachtsfällen führen kann. Dadurch kann sich die Situation sehr schnell wieder zuspitzen."

"Erfolge und Rückschläge"



Nächste Woche werde die Bundesregierung einschätzen, ob die Ansteckungssituation in Österreich stabil bleibe, oder ob es zu einem weiteren Anstieg komme, und weitere Maßnahmen nötig würden. Kurz: "Dieses stetige Reagieren auf steigende Infektionszahlen und gleichzeitig die Möglichkeit, Maßnahmen wieder zurück zu nehmen wird weltweit – und somit auch in Österreich – notwendig bleiben, solange es diese Pandemie gibt. Es werden Wellenbewegungen sein, mit Erfolgen und Rückschlägen, mit Verschärfungen und Lockerungen. Wir werden dabei stets nach dem bewährten Zugang agieren – so viel Freiheit wie möglich, so viele Einschränkungen wie notwendig."

Der Kanzler appellierte an die Bevölkerung, wie bisher die Grundregeln einzuhalten, damit man weiter gut durch die Krise komme.

2021 beginnt Comeback der Wirtschaft



Die Wirtschaft werde heuer um sieben Prozent einbrechen. Aber: "Nächstes Jahr kehrt das Wachstum zurück und unser Comeback wird beginnen", sagte der Kanzler.