In der Faschingszeit lebten wir noch in einer "normalen" Welt, in der wir glaubten das uns das Coronavirus, welches China zu diesem Zeitpunkt "heimsuchte" niemals zu uns nach Zentraleuropa kommen würde, oder das jenes Virus nie auf der ganzen Welt sein Unwesen treiben würde.

Doch wir wurden eines Besseren belehrt. Die Regierung konterte nachdem die Zahlen, besonders auch durch Ischgl in Tirol, stiegen mit dem totalen Shutdown. Nur noch die wichtigsten Bereiche wie Lebensmittelhandel und Apotheken blieben geöffnet. Kaum jemand durfte mehr zur Arbeit fahren, außer man arbeitete in einem der wichtigen Bereiche wie eben im Lebensmittelhandel oder gar im Krankenhaus. Alles wurde auf Homeoffice umgestellt und viele Menschen verloren durch das Coronavirus ihren Job. Manche jedoch mit der Hoffnung, das jene Firma bei der sie jahrelang gearbeitet haben nach dem Shutdown sie wieder aufnimmt.

Die Tage vergingen, die Zahlen stiegen und sanken wieder. Die Regierung präsentierte fast täglich irgendwelche Corona-Präventionen. Eine Maskenpflicht war hierbei mit von der Partie. Die Hoffnung gab es das mit dem Sommer kein Corona mehr geben wird. Doch auch dies stellte sich als fatale Fehleinschätzung da. Man stellte die Maskenpflicht wieder ein und als im Juli die Zahlen wieder stiegen - aufgrund der ganzen Lockerungen die in Verbindung mit den Kirchengemeinschaften und den Demos stand - wurde die Maskenpflicht wieder eingeführt.

Die Regierung versprach während des Shutdowns den "Helden der Coronakrise" einen finanziellen Bonus, von dem heute keine Rede mehr ist.

Veranstaltungen wie wir sie kennen und lieben gelernt haben finden auch keine bzw. kaum welche statt. Großveranstaltungen sind bis auf weiteres abgesagt bzw. sicherheitshalber um ein Jahr verschoben - mit der Hoffnung das man bis dahin das Coronavirus soweit im Griff haben wird. Denn hier entsteht für viele Firmen die im Veranstaltungsbereich tätig sind ein erheblicher Schaden, der irgendwie "repariert" werden sollte. Doch wie kann man eine so kaputte Branche wie wir sie zur Zeit vorfinden reparieren wenn sich viele Menschen nicht einmal noch trauen zu einer Veranstaltung zu gehen.

Einige haben dennoch während der schweren Zeit etwas für sich entdeckt, nämlich die Natur. Denn in dieser Zeit haben viele ja Zeit gehabt um nicht nur zuhause im Haushalt etwas zu machen, sondern auch Bewegung zu machen wie als Beispiel Gartenarbeit.