Eine noch vor der erneuten Maskenpflicht vorgestellte Studie des Universitätsklinikums Leipzig kommt zudem zu dem Ergebnis, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes die körperliche Belastbarkeit gesunder Menschen erheblich vermindert. Vor allem bei körperlich anstrengender Arbeit stelle die Maske eine Belastung dar und führe zu einer merklichen Beeinträchtigung des Wohlbefindens. Die Studienautoren halten zwar das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz für richtig, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verhindern, „aber wir zahlen halt einen Preis dafür“.

Fraglich ist jedoch, ob die Entwicklung des Infektionsgeschehens in Österreich die Wiedereinführung der Maskenpflicht rechtfertigt.

Nicht nur das die Maske gerade in dieser Zeit wo wir Temperaturen rund um 30 Grad haben, sondern die Zahlen zeigen es ja eigentlich schon immer an - dort wo man sich infiziert hat war man nicht gerade einkaufen, nein, man war in der Kirche, oder bei einer Demonstration oder anderer Dinge. Aber kein einziger (sofern die Zahlen auch wirklich stimmen) hat sich bis jetzt das Coronavirus beim Einkaufen "eingefangen". Und das obwohl manche gerade in dieser aktuellen Zeit besonders an der Kassa den Mindestabstand nicht einhalten - und das egal ob mit Maskenpflicht oder ohne Maskenpflicht!