40-jähriges Bestandsjubiläum des Zweisprachigen Theatervereins und Kulturkreis Unterwart

Am Sonntag, den 26. Juni feierte der Zweisprachige Theaterverein und Kulturkreis Unterwart sein 40-jähriges Bestandsjubiläum auf der Freilichtbühne bei der Oberen Mühle. Aus diesem Anlass ehrte der 1982 gegründete Verein seine verdienten Mitglieder und Unterstützer.

Der Festakt stand ganz im Zeichen der guten Laune, für welche die Hausherren Ernst Kelemen und Márton Ilyés Sorge trugen. Das Programm eröffnete die Ungarische Volksmusikgruppe Csörge mit Volksliedern aus Unterwart, danach traten die Schülerinnen und Schüler der hiesigen Zweisprachigen Volksschule mit Tanz und Musik auf die Bühne, weiters wurde der beliebte viersprachige Sketch „Oberwarter Wochenmarkt” aus der gemeinsamen Musikalischen Zeitreise aus dem Vorjahr nochmals dem Publikum präsentiert.

Obmann Ferdinand Szabo begrüßte die zahlreichen Gäste. „Die Liebe zur ungarischen Sprache, welche die Muttersprache der meisten Mitglieder des Vereins ist, ist eine starke Inspiration für unsere Arbeit und Traditionspflege, die unserem Heimatort und gleichzeitig dem Fortbestand der gesamten Volksgruppe dient.“, betonte Ferdinand Szabo, der seit 28 Jahren die Vereinsleitung inne hat.

Der Verein zeichnete seine Mitglieder und Unterstützer in drei Kategorien aus und bedankte sich für ihre beharrliche Arbeit. In der Sparte „Langjährige Treue“ erhielten Franz Posch, Maria Szabo, Sylvia Szabo, Sieglinde Palank die Auszeichnung, weiters wurden Kommandant Reinhard Raba, stellvertretend für die Freiwillige Feuerwehr Unterwart und Bürgermeister Hannes Nemeth, stellvertretend für die Gemeinde auf die Bühne gebeten. In der Rubrik „Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen“ wurden Mónika Balogh, René Farkas, Eveline Liszt, Alfred Szabo und Joachim Szabo ausgezeichnet. Anna Bauer, Franz Benkö, Ernst Kelemen und Johann Nemeth wurden in der Kategorie „40 Jahre Mitgliedschaft“ ausgezeichnet.

Der Theaterverein wurde 1982 gegründet, das Theaterspiel in diesem ungarischen Ort blickt aber auf eine mehr als 100-jährige Tradition zurück. Laut Aufzeichnungen führte der Unterwarter Gesangsverein 1920 zwei ungarischsprachige Theaterstücke unter der Leitung des Pfarrers János Horváth auf. In Folge dieses Grundsteins wurde der Unterwarter Theaterverein unter der Leitung von András Szabó gegründet, seither wird fast jedes Jahr ein Stück aufgeführt.

Der Nachmittag endete mit Jimmy Schlagers Kabarettprogramm „Leberkaas-Hawaii“. Der Mittelburgenländische Ungarische Kulturverein, der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein sowie der Leseverein der reformierten Jugend Oberwart waren ebenfalls bei der Jubiläumsfeier vertreten. Unter den Ehrengästen waren unter anderen Nationalratsabgeordneter Mag. Christian Drobits und Dr. Gerhard Baumgartner, wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes zu finden.