Am 26.11.2021 fiel in weiten Teilen Österreichs der erste Schnee in diesem Herbst. Bei einigen entstand dabei schon Weihnachtsstimmung. Wir haben uns umgehört und nachgefragt wie das Wetter im Burgenland ankommt.



ÖSTERREICH. Kurz vor Dezemberbeginn erstrahlten nicht nur zahlreiche Weihnachtsbeleuchtungen, sondern auch viele Kinderaugen. Das Wetter verleitete so manche Schneefans zu einem winterlichen Spaziergang.

Weiße Weihnachten?

Wer dieses Jahr auf ein Weihnachtsfest im Schnee hofft, muss sich noch gedulden. Derzeit ist es für genaue Prognosen noch zu früh. Die letzten weißen Weihnachten im Burgenland gab es 2011 und dieser Trend wird sich wohl fortsetzen. Doch mit etwas Glück könnte es in einigen Teilen Österreichs zu Schneefall am Heiligen Abend kommen.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen eines Projektes der HLP-Oberwart.

Meinungen zum Schnee