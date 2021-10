Aktionstag Nachhaltigkeit an der HBLA Oberwart

Anlässlich des österreichweiten „Aktionstages Nachhaltigkeit“ setzten sich die Schüler*innen der 3FW der HBLA Oberwart mit den 17 SDGs – vor allem mit dem Thema nachhaltiger Lebensstil – auseinander. Ganz im Sinne des Entrepreneurship organsierte ein Projektteam einen Second Hand Markt in der Aula der Schule. Von toller Kleidung, über Taschen und Schmuck bis hin zu Uhren zu absolut günstigen Preisen reichte das Angebot. Der REUSE-Gedanke stand dabei natürlich im Vordergrund. So wurden Obst und Gebäck (gesponsert von Billa beziehungsweise Bäckerei Ringhofer) vom Vortag für alle Besucher*innen zur Verfügung gestellt. Der Reinerlös der Aktion wird der Krebshilfe Burgenland übergeben.