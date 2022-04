André Doppler vom ASKÖ Jabing ist nicht zu halten. Neuerlich erzielte der Stürmer im Dienste des ASKÖ Jabing drei der fünf Tore im Spiel gegen Edelserpentin auf der Anlage in Stuben. Zwei Abwehrfehler und ein sehenswertes Solo von Jürgen Löffler führte zur 3:2 Pausenführung der Gäste, in der zweiten Halbzeit folgten weitere zwei Doppler Tore zum 5:2 Auswärtssieg. Der ASKÖ Jabing ist derzeit sehr stark unterwegs und holte in den letzten drei Spielen alle neun Punkte.