Viele schöne Momentaufnahmen für meine Erinnerungen. Wenn ich die Bilder anschaue fühle ich mich zurückversetzt zur Wanderung. Die Empfindungen die ich hatte werden wieder spürbar und so sind meine Fotos auch eine Kraft- und Energiequelle, wenn ich mal etwas energieloser bin.

Gerade wenn es einem körperlich nicht so gut geht, ist es wichtig darauf zu achten nicht auch noch in ein psychisches Loch zu fallen.

Mir helfen:

💗Schöne Erinnerungen wach werden lassen

💗Musik, die aufbaut hören - für mich sind das Mantren, Musik mit bestimmten Frequenzen, aber auch ein buntes Gemisch von Schlager, Pop, Klassik - je nach dem wonach mir ist

💗aufbauende Podcasts z.b. SEOM, Pater Anselm Grün, Kurt Tepperwein, ...

💗geführte Meditationen z. B. von Robert Betz, Veit Lindau, ...

💗Gespräche mit Freundinnen

💗viele Kerzenlichter und Lieblingsduft

Wenn man nicht so genau weiß was einem gut tut, lenkt man sich oft mit übermäßigem Medienkonsum und Dingen, die nicht gut tun, ab. Es ist sinnvoll sich bewusst zu machen, was die eigenen Kraftquellen sind, um diese zu nutzen, wenn man sie braucht.

Mögen wir uns alle unserer Kraftquellen bewusst werden und diese auch nutzen, damit wir fit und vital durch das neue Jahr gehen können.