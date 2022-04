PINKAFELD. Anfang April wurde die Diplomarbeit „Einsatz von Drohnen und Thermografie-Drohnen in der“ der Gebäudetechnik-Maturanten Bernd Lueger, Patrick Bonstingl und Stefan Schlögl an den Auftraggeber HTL Pinkafeld übergeben. Betreuer der Arbeit war Prof. Stefan Singraber.

Durch die Neuanschaffung der DJI Mavic 2 Enterprise Dual Drohne sowie der drei DJI Mavic Mini Drohnen im Jahr 2020 kann die Gebäudetechnik-Abteilung der HTL Pinkafeld einen neuen und vor allem spannenden Mehrwert in der Ausbildung anbieten.

Aufgabe dieser Diplomarbeit war es, Einsatzbereiche der Drohnentechnik in Kombination mit Thermografieaufnahmen in der Gebäudetechnik zu untersuchen und neue Anwendungsfelder aufzuzeigen. Einerseits wurde der Einsatz in der Gebäudebeurteilung und bei Windkraft- und Photovoltaikanlagen untersucht, andererseits konnte die Anwendung bei Rettungsorganisationen, der Wildtierrettung und der Thermografie von Gebäuden bearbeitet werden.

Gebäudetechnik-Diplomarbeit zeigt Anwendungsbereiche der Drohnentechnik

Besonderes Highlight waren Vergleichsmessungen mit einer konventionellen Wärmebildkamera unter realen Bedingungen an einem Einfamilienhaus in Wiesfleck sowie Kontrollflüge in einem Windpark auf der Koralpe und Überprüfungsflüge einer großen Photovoltaikanlage in Modriach.

Die Einsatzbereiche sind vielseitig, die Ergebnisse sind sehr interessant. Prof. Singraber dankte den Maturanten bei der Übergabe der Diplomarbeit für die gelungene Arbeit.