Erfolgreiche Kooperation der HLW Oberwart mit der SMS Oberschützen

Die Schüler*innen des 4. Jahrgangs der HLW Oberwart gestalteten für Schüler*innen der SMS Oberschützen einen Osterworkshop zum Thema „Better without sugar and caffeine“. Nach einem gesunden dreigängigen Mittagessen wurden mit viel Freude und Engagement köstliche Osterpinzen und Osterhasen aus Dinkelgermteig und eine gesunde Karottensuppe ohne Zucker zum Mitnehmen zubereitet. Bei den einzelnen Stationen erfuhren die interessierten Schüler*innen viel über Küchen-Know how wie Schneidetechniken und Knetvarianten. Natürlich durfte bei einem Osterworkshop das Eierfärben nicht fehlen, mit Naturfarben waren der Kreativität der Schüler*innen keine Grenzen gesetzt.

Die HLW Oberwart freut sich schon auf eine Fortsetzung dieser gelungenen Kooperation mit der SMS Oberschützen.