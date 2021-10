Vor einigen Jahren war ich schon mal beim Schloß Aichberg und bin eine Runde gegangen. Inzwischen wurden Spielplätze im Wald nahe des Bacherls dazugebaut und auch mit Kindern ist der Gera Park ein schönes Ausflugsziel. Am ca. 12 km langen Rundweg befinden sich noch ein Aussichtsturm, ein Römergrab und ein Mineralosolium - man kann quasi von Themenpark zu Themenpark gehen.

Es ist aber auch möglich die verschiedenen Ziele extra anzufahren, wenn man z.B. mit kleineren Kindern unterwegs ist.

Ich bin wieder beim schwarzen Schloß gestartet und über einen schmalen Steig hinter der Kapelle in den Wald hinunter zum Bacherl (Kleinlungitzbach) gegangen. Unten angekommen befindet sich eine wackelige Hängebrücke und ein stabiler Steg, die über das Bacherl führen. Man kann wählen und heute bin ich mal abenteuerlustig - ich schwinge auf der Hängebrücke 😅 hin und her und genieße es sogar. Hier befindet sich der 1. Spielplatz, ein Barfußparcour und einige Sitzgelegenheiten.

Weiter gehe ich auf einem breiteren Weg, vorbei an einer Ruine bis zu einer zu überquerenden Straße. Auf der anderen Straßenseite angekommen sehe ich den nächsten "Spielplatz" - Fitness bzw. Motorikpark. Ich lasse ihn links liegen und folge dem Weg bis zum Fischteich. Inzwischen baue ich einen Glücksturm auf einem abgebrochenen Baum und lege verschiedene Mandalas. Es ist fabelhaft im herbstlichen Wald zu gehen und zu sinnieren. Der Geruch des nassen Waldes und der gefallenen Blätter erzeugen ein heimeliges Gefühl in mir, obwohl es immerwieder mal zu nieseln beginnt. Ich sehe mehrere Grünspechte, die aufgrund ihres Fluges sehr auffällig sind und einen Kleiber entdecke ich auch.

Ich spüre eine große Freiheit und Dankbarkeit in mir - ich war dieses Jahr aufgrund meines gesundheitlichen Zustandes sehr eingeschränkt - und jetzt bin ich wieder fitter, so dass ich die Natur wieder im Gehen genießen kann. Ich war zwar auch in der Natur, bin aber viel gesessen oder habe in der Wiese oder im Wald gelegen - manchmal so oder auch mal mit einem schönen Buch. Es hat mir gutgetan, aber Wandern ist halt Wandern - und so freue ich mich sehr, wieder kleinere Runden gehen zu können.

Beim Teich gehe ich vorbei und über eine kleine Steigung komme ich auf die Straße, der man nach links folgen kann, um zum Aussichtsturm zu gelangen - ich sehe ihn von der Ferne. Ich kürze die Runde ab und gehe wieder Richtung Eichberg, mache einen Abstecher zum Mineralosolium und dann wieder zum Schloß zurück. Schade, dass es heute so frisch war. Ich bin nur ca. 15 Minuten im Mineralosolium gesessen, habe die Augen geschlossen und dem Plätschern des Wasser gelauscht und weil ich alleine war gesungen - auch die Akkustik ist hier schön.

Ein kurioses Detail am Rande ist ein "moderneres" Plumpsklo, welches neben einem abgerissenen oder zusammen gebrochenen Hütterl steht. Die Zeitungen darin lassen drauf schließen, dass es 2008 noch benutzt wurde. Als ich 2018 die Runde gegangen bin, stand auch das kleine Häuschen daneben noch, es kam mir wie ein Hexenhäuschen vor. Unheimlich war mir damals etwas, als ich die Fotos, die ich machte nicht am Handy fand - sie haben sich aufgelöst👻 - Hexerei ? oder technischer Fehler? Wer weiß das schon immer so genau 😅🤣

Jetzt wünsche ich euch ein schönes virtuelles Begleiten und viel Freude beim Bilder anschauen.