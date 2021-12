Liebe Regionautinnen und Regionauten und

lieber Leser und Leserinnen -

herzlichen Dank für euer Interesse und eure Kommentare, Herzchen, für das Begleiten auf meinen Wanderungen und sonstigen Berichte.

Ich wünsche euch und euren Familien und Lieben ein gesegnetes und frohes Weihnachten

und teile den Weihnachtswunsch von Monika Mindler mit und für euch

Weihnachtswunsch

Ich wünsche dir zur Weihnachtszeit

viel Kerzenlicht und Heiterkeit.

Und dass der Schein der Zeit

erwache aus der Dunkelheit.

Lichterglanz und süsser Duft

liegen leicht in dieser Luft.

Leg dein eignes Reich in diese Welt

Sie braucht es - gerade in dieser Zeit.

(© Monika Minder)