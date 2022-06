HBLA Oberwart als ÖKOLOG-Schule ausgezeichnet

Auch im Schuljahr 2021/22 wurde die HBLA Oberwart vom Bundesministerium als ÖKOLOG-Schule rezertifiziert. Die Schule ist seit Jahrzehnten ein aktives Mitglied in diesem Netzwerk. Jedes Schuljahr arbeiten Schüler:innen und Lehrer:innen gemeinsam an Aktivitäten zu ausgewählten Themen, die im ÖKOLOG-Programm vorgesehen sind. In diesem Schuljahr waren die Sustainable Development Goals ein Schwerpunkt in unterschiedlichen Unterrichtsfächern. ÖKOLOG-Schulen sind Schulen zum Wohlfühlen. Sie engagieren sich für die Umwelt und suchen nachhaltige Lösungen für soziale, ökonomische und ökologische Fragestellungen. Die Auseinandersetzung mit Ökologie, Wirtschaft und sozialen Belangen ist in der HBLA im Leitbild bzw. Schulprogramm verankert, wird gelehrt und gelebt und regt zu nachhaltigem Denken und Handeln an.

Wir sind sehr stolz, diese Auszeichnung erhalten zu haben!