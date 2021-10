Höhere Lehranstalt für Produktmanagement & Präsentation im Styria Media Center und auf Shades Tours in Graz

Die Schüler*innen des 3. Jahrgangs der Abteilung Produktmanagement & Präsentation der HBLA Oberwart führten im Rahmen des Praxisunterrichts am 5.10.2021 eine Exkursion nach Graz durch. Die Exkursion bestand aus zwei Programmpunkten. Der erste Punkt auf der Agenda war eine Führung durch die Kleine Zeitung im Styria Media Center. Da sich die Schüler*innen im 3. Jahrgang im Unterrichtsgegenstand „Projektatelier“ unter anderem intensiv mit Printjournalismus beschäftigen, war diese Führung die perfekte Ergänzung zum Unterricht. Neben interessanten Infos und Fakten zur Geschichte der Kleinen Zeitung bekamen die Jugendlichen auch exklusive Einblicke in die Welt des Journalismus und konnten sich ein Bild davon machen, wie es ist, als Redakteur*in oder Reporter*in zu arbeiten. Der zweite Programmpunkt war eine sozial-politische Tour zu den Themen „Armut & Obdachlosigkeit“ und „Flucht & Integration“ von Shades Tours. Bei diesen Touren führen Guides, welche selbst von diesen Thematiken betroffen waren, die Schüler*innen durch Graz, klären über Missstände auf und machen auf die Schattenseiten in Österreich aufmerksam. Die HLP ist eben auffallend #openminded!