Hohes Niveau bei den praktischen Abschlussprüfungen in der Fachschule für wirtschaftliche Berufe

Von 25. bis 28. Mai fanden die praktischen Abschlussprüfungen der 3. Klasse der Fachschule für wirtschaftliche Berufe an der HBLA Oberwart statt. Die Schüler*innen der 3FW stellten ihr professionelles Wissen in Küchen- und Restaurantmanagement unter Beweis, und das trotz der vielen Monate im Distance Learning sowohl in der 2. als auch in der 3. Klasse. Die Speisen waren nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch geschmacklich ein Genuss. Im Service beeindruckten die Kandidat*innen durch professionelles Auftreten.