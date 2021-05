GROSSPETERSDORF. Im April wurde die Diplomarbeit „TSN Ticketing System Netdata“ von den Informatik-Maturanten Alexander Appenzeller und Thomas Kopper an den Auftraggeber Markus Appenzeller, Geschäftsführer der Firma Netdata, übergeben.

Die Aufgabe bestand für das Diplomarbeitsteam darin, eine Web Applikation in Form eines Ticketing Systems zu programmieren, um eine zentrale Verwaltung von technischen Problemen, die in von der Firma Netdata betreuten Kundensystemen auftreten, zu ermöglichen. Mit dem Ticketing System sollen die bisher dazu verwendeten unterschiedlichen, uneinheitlichen Informationskanäle abgelöst werden.

Ticketing-System dient der zentralen Verwaltung von Kundensystemproblemen

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Projekts profitieren sowohl die Fa. Netdata wie auch ihre Kunden durch einfachere, einheitlichere und effizientere Abwicklung und Betreuung der Kundensysteme. Geschäftsführer Appenzeller bedankte sich bei den Maturanten für die gelungene Umsetzung. Betreut wurde die Diplomarbeit von Prof. Werner Gungl und Prof. Christian Mauerhofer.