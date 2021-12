Der Zonta Club Burgenland unterstützt jedes Jahr das Sozialhaus Oberwart mit Spenden für in Not geratene Frauen und deren Kinder. Als Vertreterinnen des Zonta Clubs Burgenland übergaben Frau Sonja Jandl und Mag. Ilse Fiala-Thier die Weihnachtsgeschenke des Zonta Clubs an die Frauen und Kinder, die aufgrund einer Notsituation die Weihnachtszeit im Sozialhaus Oberwart verbringen müssen.

Zielsetzung des Sozialhauses ist, alleinstehende Frauen und Kinder, die sich in einer sozialen oder finanziellen Notlage befinden, in eine stabile Lebens- und Wohnsituation zu begleiten.

„Der Zonta Club Burgenland arbeitet seit über 30 Jahren daran, die Stellung der Frau im Burgenland in rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Belangen zu verbessern. Deshalb unterstützen wir jedes Jahr auch die Frauen im Sozialhaus Oberwart“, so Hofrätin Mag. Ilse Fiala-Thier. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie fand die Übergabe der Geschenke bereits zum zweiten Mal im Eingangsbereich des Sozialhauses in Oberwart statt, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus möglichst gering zu halten.

Foto von links nach rechts

Mitarbeiterin Sozialhaus Eva Janisch, Sonja Jandl Zonta Club, HR Mag. Ilse Fiala-Thier Zonta Club, Mitarbeiterin Sozialhaus Maria Wagner