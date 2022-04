Trotz aus verschiedenen Gründen fehlender Kaderspieler, wie Robin Kamper, Benjamin Bogad, Fabian Strobl und Lukas Valika gewann der ASKÖ Jabing nach dem vorwöchigen Kantersieg in Rotenturm auch das Heimspiel gegen den SV Rechnitz knapp mit 1:0. André Doppler sorgte per Kopf bereits in der ersten Halbzeit für das Goldtor. Die Verteidigung unter Mag. Georg Doppler, Adam Schreiner, Maxi Bauer Florian Graf und Philipp Pulay ließen 90 Minuten kein Tor zu. Jürgen Löffler glänzte wie immer als Mittelfeldmotor und Dauerläufer.