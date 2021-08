Erst war ich beim Opferstein in Thail - nach ca. 20 Minuten Fahrt bin ich beim Parkplatz Nähe Böhmsdorf, von wo ich gemütlich ca. 20 Minuten zum Kierlingstein gehe. Dieser liegt inmitten 3er geomantisch positiver Zonen, welche man erspüren und erforschen kann. Auf dem Stein befindet sich ein sagenumwobene Schale, die angeblich nie austrocknet - dem Wasser werden gar Heilwirkungen zugeschrieben.

Ich liege erst am Kierlingstein und lass die Energien auf mich wirken, das Blätterrauschen und all die anderen Geräusche des Waldes.

Es gibt 2 Plätze mit verschiedenen Energien, wobei die am Bankerl positiv und ausgleichend auf das vegetative Nervensystem wirkt - wissenschaftlich untersucht vom Institut für Biosensorik und Bioenergetische Umweltforschung.

Als ich den magischen Platz wieder verlasse komme ich an einem Bankerl am Waldrand vorbei und glaube noch die Tschickstummeln zusammen, die achtlos weg geworfen wurden. Immerwieder sammle ich bei meinen Wanderungen mal Müll und Tschickstummel und mache auf die Unart des Wegschmeissens durch Fotos und Berichte aufmerksam.

Wisst ihr wie lang z.B. ein Tschickstummel braucht bis er verrottet? Bis zu 15 Jahren braucht die Zellulose und dabei werden viele Giftstoffe (wie u.a. Blausäure, Dioxine und Schwermetalle) ins Erdreich und Wasser abgegeben. Laut Global 2000 bleiben zwischen 4.500 bis 5.500 Tonnen Zigarettenstummeln pro Jahr in Österreich über und viele davon werden leider nicht richtig entsorgt.

Ich bin aber trotz alldem dankbar in so einem schönen Land wie Österreich zu wohnen und die vielfältige Natur erwandern zu können.

Ich hoffe ihr begleitet mich wieder auf einer virtuellen Wanderung - die Bilder zeigen euch meine Momentaufnahmen (9.2020) und vielleicht kann ich den Einen oder Anderen zum Sammeln von verlorenen und weggeschmissenen Dingen animieren?