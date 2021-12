Silvester - letzter Tag im Jahr - Gedenktag an Papst Silvester. Ich lese, dass Silvester vom lateinischen silva kommt, was Wald bedeutet. Da bin ich ja heute richtig unterwegs gewesen - ich war im Wald ­čśŹ.

Und zwar habe ich mein Auto bei der Marienkapelle bzw. Hubertuskapelle in Hohenau/Dechantskirchen abgestellt. Die Kapelle wurde 1975/76 errichtet und eingeweiht. Warum sie beide Namen tr├Ągt, k├Ânnt ihr im Fototext lesen.

Von hier gehe ich der Stra├če entlang zum Hilmtor. Beim Hilmtor war ich schon mal im Feber bei ziemlich nebeligem Wetter - damals bin ich von der Friedberger Richtung gekommen.

Ich gehe gem├╝tlich ca. 1. Stunde leicht bergan und bei den vielen Bankerln raste ich des ├ľfteren und genie├če die Sonne. 15 Grad hat es und ich komme mit meiner Jacke ganz sch├Ân ins Schwitzen. Beim Hilmtor - eine weitere Station des Historischen Weitwanderweges┬á- angekommen gehe ich noch ein St├╝ck einen Waldweg entlang, der ziemlich vereist ist. Ab und an komme ich ganz sch├Ân ins Schleudern - aber das passt gut zu meiner Jahresr├╝ckschau die ich gedanklich halte.

Dieses Jahr hats mich ├Âfters geschleudert, aber irgendwie habe ich es immerwieder geschafft nicht hinzufallen. Wenn man ausgleichen und ausbalancieren kann, gibts zwar "herausfordernde" Situationen, aber man kann sie meistern und dann wieder gut weiter gehen.

Ich denke auch an die sch├Ânen und guten Situationen, die mich gen├Ąhrt und gest├Ąrkt haben. Im Gedenken an diese baue ich ein Gl├╝ckst├╝rmchen.

Als ich mich umdrehe und quasi meine Perspektive wechsle - dahin schaue von wo ich komme - sehe ich die Sonne durch die B├Ąume leuchten und strahlen. Es ist als w├╝rde das Licht all das was hinter mir liegt durchleuchten und erstrahlen lassen. Ich mache einige Bilder davon und ich finde diese noch aussagekr├Ąftiger. Man kann ein gro├čes Spektrum an Farben im Licht erkennen - einfach ph├Ąnomenal - und so sch├Âne Lichtspiegelungen - ich mag das­čśŹ.

Nach diesen wundersch├Ânen Momenten gehe ich wieder die gleiche Strecke zur├╝ck. Weil es noch immer so sch├Ân warm ist setze ich mich beim Hilmtor auf die Bank und genie├če nochmal die W├Ąrme und die Sonne. Beim Runtergehen sehe ich erst die tolle Aussicht - man kann in der Ferne sogar den Riegersberg (auf dem die Riegersburg thront) erkennen. Auch ins Burgenland sieht man.

Vom Hilmtor weg f├╝hren einige Wanderwege: Niederwechsel, Vorauer Schwaig, Friedberg, Dechantskirchen, Burgfeld, .. Hier gibts noch viel zu entdecken ....

Ich w├╝nsche euch f├╝r das Jahr 2022 viel Gesundheit, Liebe, Gl├╝cksmomente, Frieden und Erfolg. M├Âge sich im neuen Jahr viiiiiieles zum Guten wandeln.