Heute war ich der Zeit etwas voraus. Als allererstes gehe ich zum Adventkalender und nehme das Geschenk - ich pack es aus und freu mich­čśŹ.┬á Nach dem Fr├╝hst├╝ck fahre ich einkaufen und dann setze ich mich zum Laptop, um den Beitrag zu schreiben.┬á Und da komme ich drauf, das heute erst der achtzehnte ist und nicht der neunzehnte­čśü - das falsche Sackerl aufgemacht. Nun gut - ich packe es wieder ein und nehme das Richtige - und freu mich heute das zweite Mal. Man kann in vielen Situationen, die erst "falsch" waren┬á etwas Gute finden.┬á

Bevor ich alles in der Hand habe, rieche ich schon einen herrlichen Duft - warm, weihnachtlich und Wohlgef├╝hl erzeugend. Das Duft├Âl "Weihnachtsduft" ist von Waldwohl Aromatherapie.┬á Dabei ist noch ein Teesackerl "LAUNE GUT, ALLES GUT" und ein Text f├╝r eine Meditation und eine Teelicht.

Einen kleinen Auszug aus der Meditation m├Âchte ich mit euch teilen, vielleicht mag jemand auch auf diese Weise etwas zum eigenen Wohlgef├╝hl beitragen?

"Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Herzgegend. Du kannst daf├╝r auch deine H├Ąnde vor die Brust nehmen, so als w├╝rdest du dein Herz liebevoll halten. Stell dir vor, wie in deinem Herzen ein kleines wohlig warmes Licht leuchtet - das Licht der Liebe. Nimm einen Moment┬á die wunderbare W├Ąrme in deiner Herzgegend wahr."┬á

Du kannst dies auch l├Ąnger genie├čen und vielleicht Gef├╝hle, wie Freude, Liebe sp├╝ren.

Im Sackerl befindet sich auch eine Karte von LEBENSWERK. Da ich auch selbst Kinesiologin und Klangenergetikerin bin - Gewerbe aber ruhend - kann ich es empfehlen, Hilfestellungen auch auf dieser Ebene in Anspruch zu nehmen, wenn es im Leben Situationen gibt, die sich mit üblichen Hilfen und Vorgehensweisen nicht verbessern lassen. 

Ich w├╝nsche euch ein sch├Ânes letztes Adventswochenende