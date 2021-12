Vorgeschichte von gestern Abend: Mal schauen, welches Packerl es f├╝r morgen gibt. Ich suche die Nummer 13 und schau und schieb eins nach links und eins nach rechts - hmm­čĄö. Dann schau ich alles sch├Ân der Reihe nach - von 24, 23, 22, ... - wo ist nur die Nummer 13. Ist es so klein? Ich hebe nochmal alle Packerl auf - nicht da? Hm soll ich wohl nachfragen, ob die Nr. 13 noch bei wem fehlt? Dann geh ich einen Schritt zur├╝ck und┬á muss lachen­čĄú­čĄú­čĄú. Das gr├Â├čte Packerl und ich sehe es nicht­čĄŽÔÇŹÔÖÇ´ŞĆ.┬á Sch├Ân dekoriert mit 2 Wichteln steht es hervorragend ganz hinten - huch gottseidank habe ich es gefunden. So die Vorfreude ist da und morgen am Abend nach meinem Dienst werde ich es ├Âffnen­čśŹ.

Da hatte ich ja gestern Gl├╝ck, dass ich das Packerl doch noch gefunden habe. Ich hebe es hoch und denke, das wahrscheinlich Wein enthalten sein wird - die Schachtel weist darauf hin und auch das Gewicht. Aber welch eine sch├Âne und kulinarische ├ťberraschung: Ausser dem Wein gibt es noch eine Kr├Ąuterseitling-Bolognese, einen Immun Aktiv Wohlf├╝hltee und ein Kristallglas - eingraviert "REINE LEBENSFREUDE" -┬á WOW. Das gef├Ąllt mir.

Ich trinke zwar keinen Wein, aber da ich mir vorhin Tee gemacht habe, trinke ich den Tee aus dem exquisiten Glas - welch ein Genuss. Ich finde die Idee genial, bei jedem Schluck den ich trinke, werde ich an Lebensfreude erinnert und es kommt auch das Gefühl hoch und ist  spürbar. Ja auch so kann man sich dran erinnern, dass es noch etwas Wichtiges gibt im Leben.

PROST - ich trinke aufs Leben - morgen werde ich den Wohlf├╝hltee mit Sonnenhut, Lapacho, Hagebutten, Ingwer, L├Âwenzahnkraut, Lemongras, Holunderbl├╝ten und Saflorbl├╝ten aus dem Glas genie├čen.

Den Wein, die Bolognese, den Tee und viele andere Produkte gibt es im Shop des Weingut Karner in Donnerskirchen. Gro├čer Wert wird auf Nachhaltigkeit (plastikfrei, BIO, Upcycling, wiederverwendbar,.. und Regionalit├Ąt gelegt. Schauts vorbei­čÖé, vielleicht findet ihr gerade das was ihr schon l├Ąnger sucht oder auch verschenken m├Âgt.

Weiterhin eine sch├Âne Adventszeit und genie├čt die zauberhaften Augenblicke

oder schafft zauberhafte Augenblicke - f├╝r euch selbst und auch f├╝r andere