Auch heute Abend habe ich wieder ein zauberhaftes Geschenk im Adventkalender - ein Armband in Türkis mit einer bunten Kugel und Schere als Anhänger von Dagmar Abseher - Von Hand mit Herz.

Beim Stöbern auf ihrer Facebook-Seite entdecke ich viele verschiedene Geschenkartikel: Modeschmuck und Gestricktes und Gehäkeltes, wie Spiralsocken, Mützen, Tücher, Schlüsselanhänger, Ohrhänger, Taschen, Beutel, Kissen uvm. 😍

Das Armband ziehe ich gleich über meine Hand- es trägt sich gut. Ich mag die Farbe türkis und eine zeitlang war es sogar meine Lieblingsfarbe. In meinen Ausbildungen habe ich gelernt, dass jede Farbe auch eine Wirkung auf unseren Körper und unsere Psyche hat. Auf jeden Fall erinnert mich die Farbe immer an mehrere Besuche des Nationalparks Plitvice in Kroatioen - die vielen Seen hatten diese türkise Farbe - und allein die Erinnerung erzeugt ein gutes Gefühl in mir.

Ich kann mich noch erinnern, dass die Farbe eine Wirkung auf die Gedanken hat und recherchiere mal und finde u.a. diese Erklärung:

"Türkis bedeutet offene Kommunikation und Gedankenklarheit. Türkis hilft, die Kommunikationslinien zwischen dem Herzen und dem gesprochenen Wort zu öffnen. Es stellt sich als eine freundliche und glückliche Farbe dar, die das Leben genießt. Es strahlt den Frieden, die Ruhe von Blau und das Gleichgewicht und das Wachstum von Grün mit der erhebenden Energie von Gelb aus." Entnommen www.realistisch-malen.de

Und die Schere? Vielleicht soll sie mich daran erinnern, das es manchmal gut ist Dinge zurecht zu schneiden oder etwas abzuschneiden? Auf jeden Fall sehe ich die Schere als ein Hilfsmittel an. Wobei sie mir hilft wird sich mir vielleicht in der nächsten Zukunft zeigen? Ich werde achtsam sein.

Im Sinne von Achtsamkeit wünsche ich euch noch 10 wundervolle Adventstage - ich kann es irgendwie nicht fassen, dass in 10 Tagen Weihnachten ist - wo ist nur das Jahr hin?