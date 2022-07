Das Ungarische Medien- und Informationszentrum (UMIZ) hat Ende Juni 2022 in

der Gemeinde Unterwart insgesamt 21 verankerte Schautafeln mit historischen

Fotos des Ortes installiert.

Das Projekt „Unterwart Einst und Jetzt“ basiert auf der Idee einen Teil des

kulturellen Erbes der Gemeinde für jeden sichtbar und erlebbar zu machen.

Durch das Aufstellen von historischen Fotoaufnahmen auf Tafeln in

kindgerechter Höhe an bedeutenden öffentlichen Plätzen und vor prägenden

Gebäuden in Unterwart bewegen wir den Betrachter zur Identifikation mit den

geschichtlichen Wurzeln des Ortes und vermitteln Einblicke in die historische

Lebenswelt der Ortsgemeinschaft. Die Aufnahmen entstammen dem, über 3000

Aufnahmen zählenden Fotoarchiv des UMIZ und zeigen auf 50x70cm großen

Fotoplatten das entsprechende historische Ortsbild vom Standort des

Betrachters. Das Projekt wurde von der Volksgruppenförderung des

Bundeskanzleramtes finanziert.

Die Ausstellung, die bis Ende Herbst 2022 installiert sein wird, soll auch ein

Auftaktprojekt für eine geplante „Momentothek Unterwart“, einer breit

angelegten online-Veröffentlichung des Fotoarchives des UMIZ sein.