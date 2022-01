PINKAFELD. Die Planung und Herstellung einer Motorikschaukel-Aufhängung in der Sonderschule Pinkafeld war für einige Schülerinnen und Schüler der Bautechnikabteilung der HTL Pinkafeld in den letzten Monaten eine interessante Herausforderung und Aufgabe.

Die beengten Platzverhältnisse erforderten eine genaue Planung und die Ausarbeitung zahlreicher Planungsvarianten. Die Vermessung erfolgte mit einem Theodoliten. Die Vermessungsdaten wurden anschließend in ein CAD-Programm übernommen, auf Grundlage dieser erfolgte die dreidimensionale Planung. Einen Materialauszug zu erstellen, Lieferanten zu suchen, Angebote einzuholen und das erforderliche Material zu bestellen waren die nächsten Schritte zum Ziel.

Aus dem Zeichenprogramm konnten die entworfenen Teile in die Software der HTL-eigenen CNC-Holzbearbeitungsmaschine übernommen und die Bearbeitungen programmiert werden.

Trotz sorgfältiger Planung und Produktion war es bis zur Auslieferung an den Auftraggeber spannend, ob die vorproduzierten Teile passen würden. Die Erleichterung stellte sich am Tag der Montage ein als klar war: Die Teile passen millimetergenau!

Für die Bautechnikabteilung war es in kleineres Projekt, an dem jedoch alle Arbeitsschritte der beruflichen Realität erfahren und geübt werden konnten. Die sichtbare Freude der Schülerinnen und Schüler der Sonderschule Pinkafeld beim Schaukeln entlohnte schließlich für die Anstrengungen während der Durchführung des Projektes.