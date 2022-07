Am 21. Juni 2022 fand im Haus der Volkskultur in Oberschützen die Abschlussprüfung von Hannah Schöck Steirische Harmonika statt, quasi die „Matura am Instrument“.

Die Abschlussprüfung im Detail:

1) Musiktheorie mit Musikkunde mit einem schriftlichen Test

2) Öffentliches Vorspiel vor einer Kommission

Hannah ist seit September 2010 Schülerin der Musikschule Pinkafeld im Fach Steirische Harmonika, wurde zunächst von Kollegin Elisabeth Unger BA, anschließend von Kollege Thomas Arzberger unterrichtet.

Hanna´s Erfolge bei Wettbewerben:

Josef Peyer Wettbewerb 2018 in Bad Aussee: 1. Preis mit Auszeichnung

„Prima la musica“: viele 1. Preise mit Auszeichnung

Ein großes Lob und Dankeschön gebührt Kollege Instrumentalpädagoge Thomas Arzberger für die Einstudierung, Betreuung und Vorbereitung zur Abschlussprüfung.

Hannah Schöck ist eines der größten Volksmusiktalente im Burgenland.

Herzliche Gratulation!