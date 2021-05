Praktische Prüfungen an der Hotelfachschule Oberwart

Die erste Charge der praktischen Abschlussprüfungen der Hotelfachschule an der HBLA Oberwart ist geschafft. Die beiden betreuenden Fachlehrer Franz Vurglics, BEd und Stefan Csar waren mit den Leistungen im Service sowie in der Küche sehr zufrieden. Die größten Herausforderungen in der Küche waren der gebeizte Lachs mit Spargelmousse und die Lammstelze mit frischem Frühlingsgemüse. Auch die flüssige Schokotarte mit selbstgemachter Vanillesauce und marinierten Früchten war nicht gerade etwas für Anfänger. Im Service brillierten die Kandidat*innen mit selbstkreierten Aperitifs, einer tollen Weinempfehlung, Arbeiten am Tisch des Gastes beziehungsweise am Digestifwagen. Jetzt sind sie bereit für die Herausforderungen in der Gastronomie und Hotellerie. Wir wünschen alles Gute!!