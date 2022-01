Vor einigen Tagen haben mich Fotos an den Fischteich zwischen Rotenturm und Oberdorf erinnert. Vor vielen Jahren war ich das letzte Mal dort und es ist Zeit ihn wieder zu besuchen.

Direkt am Teich liegt das Restaurant Koi - Kulinarik am Teich, welches aber noch bis 23. März in Winterpause ist.

Ich spaziere am Restaurant vorbei, sehe ein paar wunderschöne Schnitzkunstwerke, die von Hans Szabo gefertigt wurden. Der Teich ist zugefroren und die eisige Oberfläche zeigt ihre eigenen Kunstwerke. Es fasziniert mich, wie verschieden das Wasser gefriert und dadurch wunderschöne und bizarre Formen und Muster entstehen. Besonders gefallen haben mir die Formen, die wie Bäume bzw. Pflanzen ausschauen😍.

Gemütlich umrunde ich alle 3 Teiche, wobei nur der erste und größte als Fischteich genutzt wird. Das ganze Areal ist ca. 21 ha groß und hat früher zum Schloß Rotenturm gehört. Gut finde ich, dass hier wirklich viele Mistkübel stehen und so - hoffe ich jedenfalls - der Unrat dort entsorgt wird. Ab und zu hebe ich etwas auf und schmeiß es in den nächsten Mistkübel. Ich kann mir vorstellen, dass die Spazierwege zur warmen Jahreszeit stark genutzt werden.

Ich bin eine gute Stunde unterwegs - mit Genuss- und Fotografiermomenten.

Wer eine weitere Wanderung machen möchte - auch dies ist möglich. Ich habe eine Wegbeschreibung für eine 25 km lange Wanderung gefunden, die man aber auch beliebig abkürzen kann.

Wenn man den Radweg "Lebenswartweg Oberwart" fährt, kommt man auch am Fischteich vorbei.

Viel Freude beim Begleiten auf meiner Fotostrecke und beim Anschauen meiner Momentaufnahmen