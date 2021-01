Neue Wege wollen entdeckt und gegangen werden. Ich finde es immer wieder spannend die nahe Umgebung zu Fuß zu erkunden. Viele Orte kennt man durch die Autofahrten, aber fernab der Straßen gibt es soviel schöne Natur - diesemal bin ich im Bernsteiner Hügelland unterwegs.

Ich bin schon verschiedene Wege der Lauf und Walkingarena gegangen, diesemal ist der W73/Rundwanderweg Grodnau-Braunriegel/Kalkgraben/Schartenäcker dran.

In Grodnau in der Nähe der Kirche starte ich los. Der Weg führt durch das Dorf hinein in den schneebedeckten Wald. Einen Fischteich lasse ich rechts liegen und folge den Markierungen.

Danach gibt es eine Steigung und danach geht es ziemlich eben weiter bis zum Energiegarten.

Vorher entdecke ich noch eine "Ruine" hangabwärts - ob das wohl früher eine Mühle war?

Faszinierend finde ich auf eine Felswand, die ich mir etwas näher anschaue. Ein Stück des Weges gehe ich auf der Straße - hier stoße ich wieder auf den Planetenwanderweg. Ich halte mich rechts Richtung Serpentin-Energiegarten, welcher auch als Kraftplatz gilt. Ein kurzer Aufenthalt, eine heisse Tasse Tee und dann gehe ich wieder los, um in ca. 40 Minuten Grodnau zu erreichen.

Am Weg sehe ich nur Spuren von Tieren und wenn ich zurückblicke meine eigenen. Schneeflocken tanzen mir um die Nase, die Ruhe des Waldes, meine gleichmäßigen Schritte und die frische Luft tun mir gut. Heute fällt es mir schwerer als sonst meine Gedanken Gedanken sein zu lassen. Immer wieder hole ich mich zurück in den Augenglick und richte meine Wahrnehmung auf die Natur. Es ist für mich immer wieder der Unterschied zu spüren: "Gehe ich mechanische dahin? Gefangen von meinen Gedanken? Gedanklich abwesend?" oder "Gehe ich bewusst - die Aufmerksamkeit gerichtet auf das was ich jetzt in mir fühle? In Verbundenheit mit der Natur - was sehe ich? Was höre ich? Was rieche ich?