Katastrophales Krisenmanagement, verwirrende Maßnahmen und völlig überforderte Schülerinnen und Schüler.

Dies ist der derzeitige Stand an österreichischen Schulen. Mit jedem Schritt der Regierung verschlechtert sich zunehmend die Situation an Bildungseinrichtungen.

„Jeder Schritt der Regierung ist ein Schritt in die falsche Richtung! “,

beklagte eine Schülerin der HBLA-Oberwart.

Unklare Anweisungen des Bildungs-Ministeriums!

„Die Schule wird weiterhin offen sein, aber bleibt zuhause“, so verstehen viele der österreichischen Jugendlichen die Aufforderungen von oben. Sich ständig wechselnde Regeln tragen, dazu bei das Chaos an Bildungseinrichtungen zu erhöhen. Viele Schüler sind sich nicht sicher, ob sie in die Schule gehen oder zu Hause bleiben sollen. Vielen fehlt eine klare Anweisung! Mit solch einer schwammigen Aussage werden wir das Coronavirus sicherlich nicht besiegen können.

testen! Testen! TESTEN!

Montag: PCR-Test und Antigen-Test

Donnerstag: Antigen-Test

So sieht es zumindest an der HBLA-Oberwart aus. Ob geimpft, genese oder ungeimpft spielt bei uns keine Rolle. Doch warum durfte man für lange Zeit in öffentliche Einrichtungen, wenn man nur geimpft oder genesen war? Wieso, reicht es an Schulen nicht aus? Testen trägt zur Sicherheit bei, aber genau dort kommen die ersten Fragen auf. Wieso gibt es nicht wirklich einheitliche Regeln?

Mehr als 10 Stunden-Maske an Hochschulen!

Ob FFP2-Maske oder normaler Mund-Nasen-Schutz, eine Maske zu tragen ist für niemanden Unbekannt, aber haben Sie schon überlegt eine FFP2-Maske mehr als nur für den Einkaufen zu tragen? 38 Stunden Schule heißt es an vielen Hochschulen wie zum Beispiel der HTL oder der HBLA. Der Mund-Nasen-Schutz soll uns vor unterschiedlichen Bakterien und Viren schützen, doch dass es diverse gesundheitliche Probleme hervorrufen kann, bedenkt niemand. Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme, erschwerte Kommunikation, … sind nur ein Bruchteil der Probleme mit denen Schülerinnen und Schüler konfrontiert werden. Da kommt sicherlich bei einigen die Frage auf, wie man sich bei solch Umständen auf seine Prüfungen bzw. seinen Unterricht konzentrieren kann. Die Antwort lautet: „Sehr schwer, aber wir müssen es trotzdem schaffen, Rücksicht wird leider kaum gegeben“, klagte eine weitere Schülerin.

Distance Learning VS Präsenz

"Kinder, die zu Hause bleiben, werden keine Nachteile haben“,

äußerte Bildungsminister Faßmann. Doch in der Realität sieht es komplett anders aus. An den meisten Schulen befinden sich die meisten Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht. Aber nicht, weil sie lieber in die Schule gehen, sondern sich bewusst sind, dass das Distance Learning gemischt mit Präsenz unmöglich erscheint. Auf Kinder im Distance Learning wird kaum Rücksicht genommen und um es noch schlimmer zu machen, herrscht an den meisten Schulen ein grober Mangel an technischer Ausstattung. Viele unsere Schulen sind zu schlecht ausgestattet, um Distance Learning richtig betreiben zu können. Von Schülerinnen und Schüler wird außerdem erwartet die Kamera einzuschalten, obwohl das Internet, bei vielen, nicht dafür ausgelegt ist.

Meinungen der Schülerinnen aus der HBLA-Oberwart

Falls Sie mehr Interesse an den Meinungen der Schülerinnen haben, hier ein kurzes Video, welches die Ansichten unserer Schülerinnen vertritt.

