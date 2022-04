Oberschützen. Am 30. März 2022 fand nach zwei Jahren Pause wieder das Landesfinale im Schülerliga Volleyball-Bewerb der Mädchen statt. Da in Zeiten von Corona sehr viel Trainingszeit ausfallen musste, übten die Mädels des Wimmer Gymnasiums im März verstärkt am Zusammenspiel und dem Spielsystem.

Beim Turnier in Güssing kamen vier Teams zusammen, um die Landessiegerinnen zu küren. Die Mannschaft des Wimmer Gymnasiums um Kapitänin Flora Kager konnte gegen das BG/BRG Oberschützen und auch gegen die MS Stegersbach klar gewinnen. Im letzten Spiel gegen die iMS Jennersdorf ging es dann also um den Titel. Gestärkt durch die beiden Siege konnte das Team zu Beginn spitze dagegenhalten und die doch deutlich stärkeren Jennersdorferinnen bis zur Mitte des Satzes voll fordern. Mit Fortdauer des Spieles setzte sich dann aber die Spielerfahrung und Angriffsstärke der Gegnerinnen durch.

Alle freuten sich aber sehr über den Gewinn der Silbermedaille und waren froh, dass sie bei dieser Veranstaltung dabei sein konnten.