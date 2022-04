Am Dienstag, dem 19. April 2022 organisierte das Team Dornau in Kooperation mit Special Olympics Österreich und der Schule für Sozialbetreuungsberufe Pinkafeld (SOB) erstmals einen MATP-Bewerb in Oberwart.

Am Wettkampf in der Messehalle Oberwart nahmen 24 Special Olympics Sportler aus 6 Vereinen/Institutionen aus dem Burgenland und der Steiermark teil. Der erfolgreiche Probelauf für die Nationalen Sommerspiele 2022, die von 23. bis 28. Juni 2022 im Burgenland stattfinden, wurde von vielen herzlichen Momenten, purer Energie und einer großen Portion guter Laune geprägt.

Ein großes Dankeschön gilt neben den vielen motivierten Sportlern, ihren Trainern und dem Organisationsteam auch den vielen freiwilligen Helfern der Schule für Sozialbetreuungsberufe Pinkafeld, die den Bewerb kompetent und ehrgeizig unterstützten. Bei den Sommerspielen im Juni werden etwa 60 Studierende der SOB als Volunteers im Einsatz sein.

MATP - “Bewegung und Sport für Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf”

Die Sportart MATP richtet sich an Personen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht oder nur sehr eingeschränkt an den regulären Special Olympics Bewerben teilnehmen können. MATP bietet Menschen mit intellektueller und mehrfacher Beeinträchtigung nicht nur regelmäßiges Training, sondern auch die Möglichkeit zur Teilnahme an Sportveranstaltungen und Bewerben. Durch diverse Übungen sollen Beweglichkeit, Wahrnehmung, Koordination und kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten von Sportlern mit hohem und höchsten Unterstützungsbedarf trainiert werden.

Informationen über die Sportart findet ihr hier: Motor Activity Training Program (MATP)