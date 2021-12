Zur zertifizierten Juniorprojektmanagerin bzw. zum Juniorprojektmanager ausgezeichnet wurden die zukünftigen Absolventinnen und Absolventen der Abteilung Produktmanagement und Präsentation an der HBLA Oberwart, Im Unterrichtsgegenstand Projektmanagement wurden die Schülerinnen und Schüler auf die Zertifizierung vorbereitet. Diese wurde unter der Aufsicht von erfahrenen Projektmanagern der Organisation PM Austria online abgehalten. Die mit Bravur gemeisterten Prüfungen und das damit verbundene Zertifikat eröffnen eine Vielzahl an Möglichkeiten sowie Startvorteile in Berufswelt und Studium. Wir gratulieren herzlich!