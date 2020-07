Wir sind mitten in der Corona-Pandemie. Trotzdem sehnen sich viele Menschen nach Urlaub und Reisen. Wer wegfliegen oder -fahren will, sieht sich mit vielen Fragen konfrontiert.

Vor jedem Urlaub: Informieren

Was eigentlich schon vor Corona galt, sollte jetzt jedenfalls zum Pflichtprogramm gehören. Bevor man ins Ausland verreist, sollte man sich über die Internetseite des Außenministeriums sowie durch seriöse Medien über die Lage vor Ort, und auch die „Corona-Bedingungen“, in der jeweiligen Urlaubsdestination ein Bild machen. Und eine Reiseregistrierung durchführen, damit man im Bedarfsfall von der Botschaft im Urlaubsland kontaktiert werden kann. Infos: www.bmeia.gv.at

Hotline für Reisefragen

Wenn Sie Fragen zu gebuchten oder bevorstehenden Reisen haben, können Sie sich an die Reiserechts-Hotline des Vereins für Konsumenteninformation wenden. Dort beraten Sie Experten kostenlos zu ihren reiserechtlichen Fragen. Erreichbar ist die Hotline noch bis zum 31. Juli 2020 unter der Telefonnummer 0800 201 211, immer von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Nähere Informationen erhalten Sie außerdem online unter www.vki.at

Wer sich noch für keinen Urlaubsort entschieden hat, oder die Reise wegen der Coronawarnungen nicht antreten will oder darf, kann sich immer noch für einen Urlaub in Österreich entscheiden! Denn kaum zu glauben aber wahr, alles was man im Ausland an touristischen Hotspots haben kann, kann man auch im eigenen Land haben. Denn Österreich hat viele vielleicht auch noch unentdeckte Reiseziele!