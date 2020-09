Tolles Fußballwetter in der Pinka Arena am Sonntag Nachmittag und 300 Zuschauer waren auch gekommen, um das Spiel um Platz 1 in der 2.Liga Süd zu verfolgen. Nach einem 0:0 zur Pause waren es die Gäste, die gegen Ende des Spieles den Sack zumachten und mit einem 2:0 Sieg und drei Punkten die Heimreise nach Neuberg antraten.

"Der, der das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel" meinten viele Zuschauer und so war es dann auch. Jabing scheiterte zudem auch an der eigenen Chancenauswertung, Hupfer und Ostovits vergaben 100 prozentige Chancen, Neuberg verzeichnete einen Querlattentreffer, Heimgoalie Garger konnte einmal mit einer tollen Parade die Neuberger Führung vereiteln. Hier gehts auch zu einem Fotoalbum des ASKÖ Jabing mit mehr Fotos vom Spiel. @PPfilms ppfilms.at

Die Matchdaten mit allen Details finden sie ebenfalls hier auf der Website des ASKÖ Jabing online.